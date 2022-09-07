Вашингтон заявил, что готов к приостановке экспорта российских энергоресурсов

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге в среду, 7 сентября, заявила, что администрация США считает, что Соединенные Штаты готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоресурсов, – сообщают СМИ.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о том, что, в случае выработки Западом каких-то решений «политического характера», противоречащих контрактам на поставку энергоресурсов, Москва просто не будет их выполнять, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Мы готовы к этому. Мы знали, что это будет частью методички России – применение энергоресурсов в качестве оружия, как она делала на протяжении последних нескольких месяцев. Так что мы будем готовы к этому шагу».

Следует отметить, что официальный представитель администрации Байдена не уточнила, по чьей «методичке» будет действовать Россия.

Вашингтон, Иван Бабурин

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