Россия запросит заседание Совбеза ООН по поводу поставок западных вооружений Украине

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности в среду, 7 сентября, заявил, что Россия решила запросить на 8 сентября обсуждение в Совбезе вопрос поставок иностранных вооружений Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Предлагаем завтра обсудить настоящие угрозы международному миру и безопасности, порожденные поставками иностранными государствами вооружений и продукции вооруженного назначения на Украину. В качестве докладчика Россия хотела бы видеть заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества. Мы немедленно направим соответствующий запрос французскому председательству».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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