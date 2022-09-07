Греция пожаловалась на Турцию в ЕС, НАТО и ООН

Глава МИД Греции Никос Дендиас направил письма Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией, – сообщает в среду, 7 сентября, РИА Новости.

В письмах, направленных 5 сентября, говорится: «Публичные заявления президента Турции говорят сами за себя; они неспровоцированны, неприемлемы и оскорбляют Грецию и греческий народ. Их откровенно угрожающий характер и тон более чем очевидны, что развеивает любые сомнения в их цели, а также любые утверждения о том, что они предназначены исключительно для внутренних целей в связи с предстоящими выборами в стране»

Глава греческой дипломатии отмечает, что «за крайне агрессивной риторикой самого президента Турции последовали другие высокопоставленные турецкие официальные лица. Эта риторика сочетается с резким ростом случаев нарушения суверенитета моей страны в Эгейском море и юго-восточном Средиземноморье».

«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции. Поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом», – пишет Дендиас Столтенбергу и Боррелю.

Сообщается, что аналогичное письмо было направлено постпредом Греции при ООН генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой распространить письмо в качестве официального документа генеральной ассамблеи ООН.

Афины, Иван Бабурин

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