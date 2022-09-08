Новым генсеком НАТО может стать этническая украинка, внучка пособника нацистов – СМИ

На пост генсека НАТО рассматривается кандидатура этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд. Об этом сообщает канадский телеканал CBC. Надо отметить, что Фриланд – одна из тех, кто активно поддерживает киевский режим.

«По крайней мере, четыре разных источника – в Оттаве, Вашингтоне и Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, заявляют, что имя Фриланд уже несколько месяцев обсуждается в международных кругах обороны и безопасности в качестве потенциальной преемницы нынешнего генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, отмечает канал.

Среди ее преимуществ называют знание политики и истории Восточной Европы, владение русским языком и знание «России и внутренней работы Кремля».

«Похоже, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим генсеком Североатлантического альянса», – приводит телеканал слова неназванного высокопоставленного чиновника НАТО. По словам источника, «есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами». В их числе значится Фриланд.

Чтобы добиться утверждения канадского политика на пост генсека НАТО, премьеру страны Джастину Трюдо придется активно тратить свой политический капитал и использовать дипломатические возможности, отмечает телеканал. «Лоббирование и выкручивание рук» будет происходить в крупнейших столицах стран НАТО – Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине, говорится в материале.

Нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса продлили его полномочия до 30 сентября 2023 года.

Христи Фриланд 54 года. Ее отец Дональд Фриланд имел английские и шотландские корни, мать Галина Хомяк родилась в немецкой Баварии в украинской семье. Дед по материнской линии Михаил Хомяк активно сотрудничал с нацистами и являлся главредом издаваемых в Кракове украиноязычных пропагандистских газет Krakivski Visti и «Холмська земля», прославляющих немецко-фашистских оккупантов, следует из данных Википедии.

Добавим, в прошлом году издание Politico со ссылкой на источники называло вероятными кандидатами на пост следующего генсекретаря НАТО экс-президентов Хорватии и Литвы Колинду Грабар-Китарович и Далю Грибаускайте, а также бывшего главу Эстонии Керсти Кальюлайд.

Оттава, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»