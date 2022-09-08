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NewDayNews.ru

Четверг, 8 сентября 2022, 18:14 мск

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США продолжат публиковать разведданные о действия России на Украине

Фото: www.cia.gov

Директор ЦРУ Уильям Бернс на конференции Billington Cybersecurity Summit в четверг, 8 сентября, заявил, что руководство США продолжат публиковать данные разведки о России и военных действиях на территории Украины, поскольку считают такую стратегию эффективной, – сообщает CNN.

Корреспондент CNN в Twitter цитирует Бернса: «Публикация этих данных продолжит быть эффективным при условии, что мы делаем такие публикации в качестве исключений, а не берем за правило. Но необходимо избежать безответственного подхода к распространению собираемой разведывательным службами информации».

Как сообщает РИА Новости, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что страны Запада во главе с США снабжают националистические батальоны на Украине разведывательными данными.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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