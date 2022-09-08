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Четверг, 8 сентября 2022, 18:14 мск

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Папа Римский обеспокоен риском ядерной эскалации в Европе

Фото: pixabay

Папа Римский Франциск в ходе встречи с папскими дипломатическими представителями в разных странах в четверг, 8 сентября, заявил о риске ядерной эскалации в Европе, – сообщает ТАСС.

Сообщается, что папа Римский сказал: «К сожалению, Европу и весь мир сотрясает особенно тяжелая война, при которой нарушается международное право и появляется риск ядерной эскалации, а также появляются тяжелые последствия для экономики и общества. Мы являемся свидетелями третьей мировой войны «по частям».

Ватикан, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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