Лавтийские парламентарии утвердили независимость местной православной церкви от Московского патриархата

Сейм Латвии в четверг, 8 сентября, поддержал направленный президентом страны Эгилом Левитсом в парламент законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП), – сообщает Baltnews.



В сообщении на сайте латвийского парламента говорится: «Сейм Латвии утвердил автокефалию Латвийской православной церкви».

Следует отметить, что поправки к Закону о православной церкви были утверждены депутатами сразу после рассмотрения комиссией Сейма по правам человека и общественным делам.

Председатель комиссии Артус Кайминьш заявил, что принятие поправок «пойдет на пользу православным верующим, всему обществу и национальной безопасности».

Рига, Иван Бабурин

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