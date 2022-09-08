В Пентагоне рассказали, какое вооружение передадут Украине в рамках нового пакета помощи

Пресс-служба Пентагона в четверг, 8 сентября, сообщила, что руководство США в рамках очередного пакета военной помощи в объеме $675 млн. передадут Киеву дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, новую партию противорадиолокационных ракет HARM, четыре гаубицы калибра 105 мм., – сообщают СМИ.

Кроме того, в сообщении пресс-службы министерства обороны США говорится: «США поставят Украине 36 тыс. артиллерийских снарядов калибра 105 мм, 100 бронеавтомобилей, более 5 тысяч противотанковых систем, 1,5 млн. патронов для стрелкового оружия, тысячу 155-мм снарядов для дистанционного минирования, дополнительные гранатометы и стрелковое оружие, медицинские бронеавтомобили и системы ночного видения».

Вашингтон, Иван Бабурин

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