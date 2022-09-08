Передача ЗАЭС под контроль Киева обречет Европу на ядерную катастрофу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в четверг, 8 сентября, заявила, что передача Запорожской АЭС под контроль Киева означает обречь мир на ядерную катастрофу, – сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В ходе брифинга Захарова сказала: «Мы видим, что этот ядерный объект используется киевским режимом просто как элемент ядерного шантажа, создания угроз. Мы прекрасно понимаем, как это было и в других точках земного шара. Запад прекрасно отработал систему инсценировок, провокаций, совершения преступлений под чужим флагом и, конечно, говорить о том, что этот объект может быть передан под контроль киевского режима, который вообще ничего не контролирует – это смешно! Это значит, просто обрекать Европу и целый мир на угрозу разрушения ядерного объекта, ядерную катастрофу».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»