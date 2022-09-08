Варшава готовится предъявить территориальные претензии к Чехии

Руководство Польши, вслед за требованием репараций от Германии, готовится предъявить территориальные претензии к Чехии. По этому поводу варшавские власти возобновили обсуждение вопроса о передаче республике Прагой части территорий, расположенных на границе между странами, – сообщает газета Rzeczpospolita.

Как пишет польское издание со ссылкой на письмо депутата правящей партии «Право и справедливость» Краевского, Польша объявила территориальные притязания к Чехии и намерена потребовать у нее 368 гектаров. В польском МИД заявили о намерении добиваться решения вопроса.

Сообщается, что речь идет о компенсации за невыгодный для Польши раздел польско-чехословацкой границы в 1950-х годах. Тогда Чехословакия получила 1 205,90 гектара, а Польша – только 837,46 гектара.

Rzeczpospolita иакже пишет, что несколько лет назад власти Чехии обязались подготовить опись земель, подлежащих передаче Польше. В 2014 году такой документ даже был создан, но потом Прага от него отказалась.

Следует напомнить, что Польша уже не в первый раз предъявляет претензии Чехии. В 1938 году в результате Мюнхенского сговора с нацистской Германией Варшава оккупировала Тешинскую область Чехословакии.

Варшава, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»