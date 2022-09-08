В Германии ждут массовые протесты

Глава оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла в четверг, 8 сентября, заявил, что осенью и ближайшей зимой в ФРГ ожидаются серьезные протесты, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Крупалла сказал: «Думаю, нынешней осенью и ближайшей зимой мы увидим на протестах в Германии такое количество участников, которого не было со времён 1989 года».

Отметим, что ранее сегодня сопредседатель АдГ Алиса Вайдель на пресс-конференции заявила, что введя антироссийские санкции, Германия выстрелила себе в обе ноги.

В ходе общения с журналистами Вайдель сказала: «Глава минэкономики ФРГ Хабек в панике. В напряжении не только он, но и все правительство страны. А почему? Да потому что газовый кран перекрыт. У нас из-за зависимости от российского газа нет совершенно никакой другой возможности. Таким образом, мы больше всех теряем в этой ситуации, этими санкциями мы получили выстрел в обе ноги».

«Если оценить антироссийские санкции как инструмент с точки зрения их эффективности, изучив их воздействие, приходится констатировать, что Россия пользуется ими. Благодаря росту цен на фоне сокращенных поставок газа и нефти в Европу «Газпром» и Россия зарабатывают благодаря росту цен. И сейчас они зарабатывают даже больше. Таким образом, Россия получает выгоду от санкций, это видно по экономическим показателям», – заявила немецкий политик.

Следует отметить, что о старте протестной кампании с сентября также заявили партия «Левые». Партия требует от немецкого правительства в условиях кризиса эффективной поддержки населения, законодательного ограничения цен на газ и электричество, а также введения налога на сверхприбыль.

Берлин, Иван Бабурин

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