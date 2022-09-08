В РПЦ назвали решение Сейма Латвии «антиконституционным вторжением»

В Русской православной церкви в четверг, 8 сентября, назвали решение Сейма (парламента) Латвии об автокефалии Латвийской православной церкви «безумным антиконституционным вторжением» светского государства в дела церкви, – сообщает РИА Новости.

Агентство пишет, что в отделе внешних связей Московского патриархата ранее разъяснили, что с точки зрения норм церковного права светские власти не могут определять канонический статус православной церкви. При этом Латвийская церковь еще в 1992 получила от Русской статус самоуправляемой.

Напомним, что ранее сегодня Сейм Латвии поддержал направленный президентом страны Эгилом Левитсом в парламент законопроект о независимости Латвийской православной церкви (ЛПЦ) от Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП).

Москва, Иван Бабурин

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