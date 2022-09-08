Пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщает, что на подконтрольные России территории входят резервные соединения вооруженных сил РФ. По всей линии соприкосновения продолжаются бои, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале пресс-служба администрации региона сообщает: «В Харьковскую область входят все новые резервные соединения вооруженных сил. По всей линии соприкосновения продолжаются бои. Председатель совета министров области Андрей Алексеенко сообщает, чтонаселенные пункты Балаклея и Шевченко остаются под контролем российских войск и военно-гражданских властей».

Отмечается, что жителям региона продолжают оказывать гуманитарную помощь, при этом власти рекомендуют семьям с детьми на время покинуть опасные районы.



Ранее глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев опроверг информацию о переходе населенных пунктов Балаклея и Шевченково в Харьковской области под контроль вооруженных формирований Украины (ВФУ).

Следует отметить, что Совет министров региона рекомендует семьям с детьми на время покинуть опасные районы, где активизировались боевые действия.

Москва, Иван Бабурин

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