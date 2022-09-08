Лиз Трасс: Имя нового короля Великобритании – Карл III

Премьер- министр Великобритании Лиз Трасс, выступая по случаю кончины Елизаветы II, заявила, что имя нового монарха в Соединенном королевстве – Карл III, – сообщают СМИ.

Трасс, выступая с обращением к нации, сказала: «Это день великой потери, но Королева оставила великое наследие: корона перейдет новому монарху, новому королю – Карлу III. Смерть королевы – шок для нации и мира, она вдохновляла меня и многих британцев. Королева Елизавета была духом Великобритании и это сохранится с нами. С кончиной Елизаветы II Великобритания вступает в новую эру, призываю народ объединиться, чтобы помочь новому королю».

Кроме того, британский премьер заявила, что слова в гимне Великобритании после смерти королевы Елизаветы II изменятся: строки «God Save the Queen» (Боже, храни Королеву) заменят на «God Save the King» (Боже, храни Короля).

Сообщается также, что национальный траур в Британии продлится 10 дней. Кроме того, Британские профсоюзы из-за кончины королевы отменили запланированные на следующую неделю забастовки.

Лондон, Иван Бабурин

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