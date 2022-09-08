США заявили о желании реформировать ООН

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в четверг, 8 сентября, заявила, что власти Сеодиненных Штатов намерены вновь поднять вопрос о необходимости реформирования ООН, – сообщают СМИ.

Как сообщает пресс-служба Белого дома, Линда Томас-Гринфилд заявила, что она, а также президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен намерены затронуть вопрос реформирования ООН на предстоящей сессии Генассамблеи Организации.

Реформировать предлагается Совет Безопасности ООН, который, по мнению США, «должен лучше отражать нынешние глобальные реалии и включать больше различающихся по географии взглядов».

«Членам ООН будет предложено прийти к компромиссу по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета безопасности», – заявили в пресс-службе администрации США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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