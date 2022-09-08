Путин: Восстановление «Саур-Могилы» – предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, выпустил видеообращение к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» на Донбассе, – сообщает пресс-служба Кремля.

В своем видеообращении глава государства, в частности, сказал: «Сегодня для всех нас – жителей Донбасса, граждан России, для ветеранов Великой Отечественной войны – большое, знаковое событие – открытие восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила». Его восстановление – это возрождение памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто не щадя себя освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года. Эта военная операция началась практически одновременно с Курской битвой и сыграла огромную роль в коренном переломе хода Великой Отечественной войны».

«… в 2014 году спокойная, мирная жизнь в регионе закончилась. Новоиспечённые нацисты развязали здесь новую войну. Саур-Могила стала местом сражений, а мемориал был практически разрушен. Ополченцы Донбасса самоотверженно защищали родную землю и после ожесточённых боёв отбили высоту, повторив подвиг предков. В честь современного поколения героев на возрожденном мемориале появились новые барельефы.

С болью в сердце видим, как в некоторых странах сносят памятники советским воинам, отдавшим свои жизни за свободу их же народов, как глумятся над историей, цинично предают своих собственных отцов, дедов, прадедов. Для России все это немыслимо. Мы – плоть от плоти наших героев. И воссоздание мемориала защитникам Донбасса, мужество наших солдат, офицеров и ополченцев – это предупреждение всем, кто отрекся от своих предков и забыл уроки истории», – заявил Владимир Путин, обращаясь к участникам церемонии открытия восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила».

Москва, Иван Бабурин

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