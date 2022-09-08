Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, выразил соболезнования королю Великобритании Карлу III и членам семьи в связи с кончиной королевы Елизаветы II, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится: «С именем Её Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединённого Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжёлой, невосполнимой утраты».

Владимир Путин также попросил передать слова сочувствия и поддержки членам королевской семьи и народу Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Шотландии в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет после 70 лет правления.

Москва, Иван Бабурин

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