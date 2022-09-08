Небензя: Боевыми действиями на Украине руководит НАТО

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг, 8 сентября, заявил, что Украину наводнили западные военные инструкторы, а НАТО вручную руководит боевыми действиями, – сообщают СМИ.

В ходе выступления Небензя сказал: «НАТО в ручном режиме руководит действиями Киева в театре военных действий. Представители украинской военной разведки публично признавали, что Вашингтон непосредственно вовлечен в согласование каждой цели американских ракет РСЗО HIMARS. Кроме того, Украина наводнена западными военными инструкторами, спецслужбами и наемниками. В ряде стран проводятся курсы по подготовке украинских вооруженных формирований».

При этом, российский дипломат отметил, что западное оружие не играет решающей роли на поле боя на Украине, а лишь затягивает конец режима Владимира Зеленского.

«Изменит ли это ситуацию на поле боя? Кардинальным образом – нет. И это говорят ведущие военные эксперты. Новое оружие не сможет изменить баланс сил, но сможет затянуть агонию режима Зеленского и отсрочить бесславный конец этого режима. Решающей роли на поле боя западное оружие не играет, сколько бы наши бывшие партнеры и их украинские вассалы ни утверждали обратное», – сказал Василий Небензя и добавил, что «российская армия методично перемалывает не только устаревшие вооружения советского образца, но и современные образцы натовского оружия».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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