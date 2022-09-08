На Украине налажены каналы поставок западного оружия на «черный рынок»

Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в четверг, 8 сентября, заявил, что коррупционеры Украины наладили каналы поставок оружия западного производства на мировой черный рынок, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Западное военное руководство уже открыто признает, что не в состоянии отследить конечного пользователя своего оружия. Но оно не может не знать о том, что украинские коррупционеры отладили каналы поставок получаемых от Запада вооружений на мировой черный рынок. Особую угрозу представляет расползание ПЗРК и противотанковых комплексов. Эти типы вооружений несут колоссальные риски международной гражданской авиации и железнодорожному транспорту. Именно поэтому его оборот жестко регулируется. Странам НАТО это прекрасно известно».

«Руководство же западных стран превращает Украину в мировой хаб для нелегальных поставок вооружений, которые в скором времени могут быть использованы террористами в Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке», – заявил Небензя.

Следует отметить, что на том же заседании Совбеза заместитель генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу тоже заявила, что обеспокоена крупномасштабными поставками оружия Украине.

«В зонах конфликта всегда высок риск диверсий, поэтому на беспокойства в связи с распространением поставляемого оружия следует обращать самое пристальное внимание», – заявила Накамицу.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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