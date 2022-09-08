В России открылись первые избирательные участки

В регионах России началось голосование на выборах разных уровней. На данный момент уже начали работать участки на Камчатке и на Сахалине, где проходят выборы в городскую думу Петропавловска-Камчатского городского округа и в областную думу, соответственно.

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 по местному времени до 11 сентября, когда выборы будут завершены.

По итогам выборов в Российских регионах будет замещено более 31 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей, включая губернаторские. В зависимости от региона выборы будут проходить в течение одного-трех дней.

Напомним, что в этом году Центризбирком предоставил право регионам самим решать, что для них наиболее целесообразно – голосовать в течение одного, двух или трех дней. Так, в 32 субъектах РФ все избирательные кампании будут проходить один день 11 сентября, в 26 субъектах Федерации – три дня, в 15 – два дня. В девяти регионах присутствует вариативность периода проведения голосования на выборах разного уровня. В 50 субъектах РФ голосование будет проходить несколько дней. Досрочно проголосовали, по последним данным, порядка 16,5 тыс. избирателей в 23 регионах.

«На выборах будут задействованы 1 655 территориальных и 37 525 участковых избирательных комиссий. В местах временного пребывания избирателей образовано 614 комиссий, 242 из которых – в больницах, санаториях и домах отдыха, 334 – на судах, которые будут находиться в плавании, 26 – в местах содержания под стражей, шесть – в вахтовых поселках, пять – на территории воинских частей и один – в труднодоступной и отдаленной местности на острове Кижи», – сообщили в ЦИК РФ.

Москва, Иван Бабурин

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