США ввели санкции против иранской компании из-за подозрения в поставках БПЛА в Россию

Министерство финансов США в четверг, 8 сентября, объявило о наложении санкций на иранскую компанию Safiran Airport Services, обслуживающую воздушные перевозки, из-за подозрения в поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России для использования их в военной операции на Украине, – сообщают СМИ.

В релизе минфина США говорится, что «Safiran Airport Services координировала полеты российских военных между Ираном и Россией, в том числе связанные с транспортировкой иранских БПЛА, персонала и соответствующего оборудования. Полученная информация также указывает на то, что после сборки и испытаний ВКС России намерены использовать иранские БПЛА вместе с российскими БПЛА» в рамках операции на Украине».

В санкционный список также попали иранские компании Paravar Pars, Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA), Baharestan Kish, а также управляющий директор и член совета директоров Baharestan Kish Рахматолла Хейдари.

«Все они участвуют в исследования, разработке, выпуске и закупках иранских беспилотников и их компонентов для Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая их военно-воздушные и военно-морские силы», – заявили в американском минфине.



Следует отметить, что все иранские компании, обозначенные минфином США, внесены в санкционный список SDN, предусматривающий наиболее жесткие ограничения.

Вашингтон, Иван Бабурин

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