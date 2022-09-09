Иран закрыл границу с Ираком из-за наплыва паломников

Иран временно закрыл контрольно-пропускные пункты на границе с Ираком. Иранские власти объяснили это наплывом паломников, с которыми не справляется иракская сторона.

Багдад отметил массовые паломничество к святыням в соседней стране. И решил, что Ирак не справляется с наплывом людей: не может обеспечить им комфортные условия с учетом жаркой погоды.

«Основанием для беспокойства является отсутствие возможностей у иракской стороны обеспечить быстрое прохождение границы, недостаточно развитая инфраструктура по ту сторону границы, а также скопление паломников в условиях жары», – цитирует заявление иранского спецкомитета телеканал Al Sumaria.

Сухопутная граница между Ираном и Ираком останется закрыта до дальнейшего уведомления.

В Иране и Ираке каждый год проходят траурные церемонии Арбаин в честь сорокового дня с момента гибели имама Хусейна. Мусульмане-шииты в эти дни совершают паломничество к святыням на иракской территории.

Багдад, Наталья Рязанова

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