МАГАТЭ: Возможна полная остановка Запорожской АЭС

Директор Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в пятницу, 9 сентября, заявил, что оператор Запорожской АЭС рассматривает возможность остановки последнего работающего реактора, – сообщают СМИ.

В видеообращении, размещенного в Twitter, директор МАГАТЭ, в частности, заявил: «Оператор Запорожской АЭС, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела, рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора»

«Обстрелы привели к полному отключению электричества в Энергодаре, что создало риски для работы расположенной поблизости Запорожской АЭС. Также обстрелы создают опасность для работающего на станции персонала. Все это существенно увеличило риск ядерного ЧП», – сказал Рафаэль Гросси.

Директор МАГАТЭ также призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.

«Обстрелы вокруг Запорожской АЭС должны прекратиться, а вокруг нее должна быть немедленно согласована безопасная зона. Ядерная станция не может быть пешкой в войне. Ее судьба не должна решаться военными средствами. Последствия таких действий слишком велики», – заявил в своем видеообращении Гросси.

Вена, Иван Бабурин

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