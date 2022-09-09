Саакашвили сожалеет о своем возвращении в Грузию

Сын экс-президента Грузии Михаила в пятницу, 9 сентября, заявил, что эго отец осознает, что допустил ошибку, вернувшись на родину, – сообщают СМИ.

Эдуард Саакашвили, в частности, сказал: «Его тело больше в режиме выживания, чем в режиме политических планов. Он осознает, что приезд сюда был ошибкой, я не раз слышал это от него».

Как отмечают грузинские СМИ, осужденный экс-президент Грузии уже четвертый месяц находится на лечении, его состояние ухудшилось после 50-дневной голодовки, длившейся с момента его ареста 1 октября 2021 года до конца ноября того же года.

В свою очередь, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Коба Накопия сегодня заявил журналистам, что Михаил Саакашвили с момента ареста по сей день похудел на 30 кг.

Накопия на пресс-конференции после посещения своего соратника в частной тбилисской клинике «Вивамед» заявил: «Михаил Саакашвили со дня ареста по сей день значительно потерял свой вес, примерно на 30 кг. Ясно, что его здоровье не то, чтобы требует внимания, но тревожное. Он нуждается в переводе в специализированную клинику, где ему окажут соответствующую помощь».

Соратник экс-президента Грузии возложил всю ответственность на власти страны и призвал их как можно скорее доставить Саакашвили за рубеж.

Напомним, что причиной ареста Саакашвили стали приговоры по двум уголовным делам. В общей сложности ему предстоит провести в тюрьме 6 лет. Кроме того, в судопроизводстве находятся еще три дела против экс-президента Грузии.

Тбилиси, Иван Бабурин

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