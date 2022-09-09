Еврокомиссия озвучила рекомендации по выдаче виз россиянам

Еврокомиссия в пятницу, 9 сентября, выпустила рекомендации странам членам-ЕС, в которых предлагается проверять всех получателей и обладателей шенгенских виз из России на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза, – сообщают СМИ.

В рекомендациях Еврокомиссии странам ЕС по визам россиянам говорится: «Проверять всех получателей и обладателей «шенгена» на предмет «угрозы безопасности» для Евросоюза. Рассматривать заявки на туристические визы в «неприоритетном режиме», запрашивать дополнительные документы помимо стандартного списка, увеличить сроки выдачи до максимальных 45 дней, а также вернуть стоимость визы 80 евро».

«Принимая во внимание повышенные риски безопасности, консульства должны проводить тщательную проверку рисков безопасности. Это может вести к отказу в выдаче визы, а также к аннулированию действующих виз», – сообщается в инструкции Еврокомиссии.

Ранее, сегодня Совет ЕС окончательно утвердил принятое ранее решение о полной приостановке упрощенного визового режима с Россией. Визовые ограничения для граждан России начинют действовать с 12 сентября.

Брюссель, Иван Бабурин

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