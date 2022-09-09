Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС упростить выдачу виз российским «диссидентам»

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 9 сентября, выпустила рекомендации странам членам-ЕС, в которых предлагается максимально упростить получение виз для представителей гражданского общества РФ и «диссидентов», – сообщают СМИ.

В документе ЕК с разъяснениями по визам говорится: «ЕС остается открыт для российских претендентов на получение визы, путешествующих для обязательных целей, включая членов семей граждан ЕС, журналистов, диссидентов и представителей гражданского общества. Еврокомиссия советует странам ЕС использовать имеющиеся возможности, чтобы упростить условия в таких случаях вплоть до возможности сокращения или отмены консульского сбора».

Брюссель, Иван Бабурин

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