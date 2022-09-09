Вашингтон заявил, что стремится к дипломатическим отношениям с Северной Кореей

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 9 сентября заявила, что США стремятся к дипломатическим отношениям с Северной Кореей, – сообщает агентство Reuters.

В ходе брифинга пресс-секретарь администрации США сказала: «Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной».

«Администрации известно, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации», – заявила также Карин Жан-Пьер.

Напомним, в Пхеньян принял новую ядерную доктрину, согласно которой разрешается наносить превентивный удар. Превентивный удар будет наноситься, «если система управления государственными ядерными силами находится под угрозой или Пхеньян сочтет угрозу со стороны противника для государства или ее лидера Ким Чен Ына неизбежной». Согласно новой доктрине КНДР официально провозглашает себя ядерной державой и не будет в дальнейшем вести переговоры об отказе от атомных вооружений.

Вашингтон, Иван Бабурин

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