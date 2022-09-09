Президент Сербии Вучич: Признания Косово не будет

Президент Сербии Александр Вучич в ходе встречи с представителями ЕС, ФРГ и Франции в пятницу, 9 сентября, заявил, что признания самопровозглашенной республики Косово не будет, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в Instagram** Вучич написал: «Разговор о будущем Сербии, никакого признания Косово не будет! Прямо сейчас разговариваем со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины и другим региональным вопросам Западных Балкан Мирославом Лайчаком и с советниками по внешней политике и политике безопасности Франции и ФРГ Эммануэлем Боном и Йенсом Плетнером, всегда готов к компромиссным решениям, согласно конституции Сербии и резолюции 1244 Совбеза ООН».

*деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская

Белград, Иван Бабурин

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

© 2022, РИА «Новый День»