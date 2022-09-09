Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе в пятницу, 9 сентября, заявил, что, несмотря на шантаж со стороны представителей украинских властей, Грузия не даст втянуть себя в войну, – сообщает агентство Sputnik Грузия.

Согласно сообщению агентства, Кобахидзе сказал: «Обещаем обществу, что ни под каким страхом санкций не втянем страну в войну. Ни Арахамия, ни Подоляк, никто не заставит нас сделать шаги против страны. Киев шантажируют Бидзину Иванишвили (основатель «Грузинской мечты», экс-премьер Грузии, – прим.ред.), требуя включить страну в войну, но он категорически против, несмотря на то, что ему многое есть чего терять».

Напомним, что накануне Ираклий Кобахидзе также обвинил Киев и местную оппозицию в «бесконечных попытках втянуть Грузию в войну».

Тбилиси, Иван Бабурин

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