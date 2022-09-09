В Пентагоне считают, что конфликт на Украине продлится минимум два года

Заместитель министра обороны США Уильям ЛаПлант на брифинге в пятницу, 9 сентября, заявил, что выделенные средства на поддержку Украины рассчитаны на два года и не исчезнут с началом нового фискального года в США, – сообщает РИА Новости.

В ходе брифинга ЛаПлант сказал: «Это деньги на два года, и они не исчезнут с началом нового фискального года».

Следует отметить, что текущий фискальный год в США завершается в конце сентября 2022 года.

Вашингтон, Иван Бабурин

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