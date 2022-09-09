Белый дом – россиянам: Завтра будет только хуже

Координатор санкционной политики при госдепартаменте США Джеймс О'Брайен в пятницу, 9 сентября, заявил, что новые санкции Соединенных Штатов против России дальше будут «только хуже», – сообщают СМИ.

Комментируя возможность введения новых рестрикций в отношении России из-за конфликта на Украине, О'Брайен сказал: «Мое послание к россиянам, как и прежде, состоит в следующем: завтра будет только хуже. Те, кто решил пойти по пути содействия линии Кремля, повышают вероятность столкнуться с последствиями таких шагов. Новые санкции находятся в разработке, США продолжают работать над формированием новых ограничительных мер».

Вашингтон, Иван Бабурин

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