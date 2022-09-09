Новый король Великобритании выступил с первым обращением к нации

Король Великобритании Карл III в пятницу, 9 сентября, выступил с первым телеобращении к нации, в котором отдал дань уважения годам служения королевы Елизаветы II, которая умерла 8 сентября в возрасте 96 лет.

В своем выступлении новый британский монарх сказал: «На протяжении всей своей жизни Ее Величество королева, моя любимая мать, служила вдохновением и примером для меня и всей моей семьи. Мы находимся в большом долгу перед ней, каким только может быть долг любой семьи перед матерью, за ту любовь и теплоту, которые она нам давала, за ее наставничество и понимание, а также за пример, который она нам подавала».

«Королева Елизавета II служила не только Великобритании, но и странам Содружества. Это было глубокое личное обязательство, которое определило всю ее жизнь. Она пошла на жертвы ради долга», – заявил Карл III.

Новый король Великобритании в своем обращении также заявил: «Я отдаю дать памяти моей матери и выражаю почтение ее служению на протяжении всей жизни. Я знаю, что ее смерть приносит огромную грусть столь многим из вас, и я разделяю со всеми вами это чувство безмерной потери».

Кроме того, в своем телеобращении Карл III сообщил британцам, что присвоил своему старшему сыну, наследнику престола, Уильяму титул принца Уэльского, а его супруге Кейт – титул принцессы Уэльской.

Лондон, Иван Бабурин

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