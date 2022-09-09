Список иноагентов пополнился Латыниной*, Соловьем*, Эйдельман* и другими

Министерство юстиции России в пятницу, 9 сентября, внесло в реестр физических лиц-иноагентов журналистов Юлию Латынину* и Майкла Наки*, а также историка Тамару Эйдельман*. В обосновании их включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках – Украина.

Кроме того, на сайте министерства сообщается, что в реестр СМИ-иноагентов внесены: публицист и политолог Валерий Соловей**, внештатный корреспондент «Новой газеты на Урале» Елена Шукаева** и журналист «Радио Свобода»* Андрей Афанасьев**.

*признан физическим лицом-иностранным агентом

**признан СМИ-иностранным агентом

Москва, Иван Бабурин

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