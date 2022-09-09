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Пятница, 9 сентября 2022, 23:34 мск

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США выступит в ООН за запрет испытаний противоспутникового оружия

Скриншот видео Минобороны РФ

Вице-президент США Камала Харрис, во время выступления на заседании Национального космического совета США в пятницу, 9 сентября, заявила, что Соединенные Штаты в сентябре внесут на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию, призывающую страны принять на себя обязательства по отказу от испытаний противоспутникового ракетного оружия.

В ходе своего выступления Харрис сказала: «В апреле этого года я объявила, что наша страна не будет проводить разрушительные испытания ракетного противоспутникового оружия. В этом месяце США представят на Генеральной Ассамблее ООН резолюцию, призывающую другие страны принять на себя такие же обязательства».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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