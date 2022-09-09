Президент США установит лимит по приему беженцев

Государственный департамент США в пятницу, 9 сентября, распространил заявление, в котором говорится, что администрация Джо Байдена направила американским законодателям доклад с рекомендациями установить квоту приема беженцев в страну в 2023 финансовом году в размере 125 тысяч человек, – сообщают СМИ.

В заявлении госдепа США, в частности, говорится: «В докладе, направленном в Конгресс, рекомендуется установить лимит приема беженцев в 125 тыс. человек в 2023 финансовом году, чтобы удовлетворить растущие потребности, порожденные гуманитарными кризисами по всему миру».

«Государственный департамент, министерство внутренней безопасности и министерство здравоохранения и социальных служб направили соответствующий доклад президента в комитеты по вопросам судопроизводства Палаты представителей и Сената Конгресса США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен вместе с представителями министерства внутренней безопасности и Минздрава проведет консультации с Конгрессом касательно предложений главы государства», – сообщает внешнеполитическое ведомство США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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