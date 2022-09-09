В Сирии уничтожены более 20 лидеров террористов

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в пятницу, 9 сентября, заявил, что ударом Воздушно-космических сил РФ были уничтожены более 20 высокопоставленных членов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра»*, – сообщают СМИ.

Генерал-майор Егоров, в частности, сказал: «Уничтожены более 20 высокопоставленных членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, отвечающих за боевую и диверсионную подготовку боевиков, организацию финансовой и административной деятельности группировки. Также ВКС России уничтожили лидера незаконного формирования «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

*Организация признана террористической и запрещена в России

Дамаск, Иван Бабурин

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