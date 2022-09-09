США угрожают санкциями компаниям, готовым покупать российскую нефть выше «ценового потолка»

Министерство финансов США в пятницу, 9 сентября, сообщило, что США введут санкции против компаний, покупающих нефть у России срех определяемого «потолка» цен, – сообщает РИА Новости.

В справочных материалах, опубликованных американским минфином в преддверии имплементации инициативы, говорится: «Физические и юридические лица, которые осуществляют значительные закупки нефти сверх ценовых ограничений, могут подвергнуться действиям, направленным на исполнение санкций. Ценовой потолок на импорт российской нефти будет устанавливаться всеми странами, которые согласятся на применение нового механизма».

Минфин США также сообщил, что определять «ценовой потолок» для российской нефти будут «страны, которые согласятся применять морскую сервисную политику и ценовые исключения, те, кто возьмет на себя обязательства применять ценовые ограничения на импорт, смогут напрямую участвовать в коалиционном консультативном процессе установления ценовых ограничений. Коалиция будет руководствоваться в своих решениях набором технических факторов и работать под началом «координатора», который будет назначаться по принципу ротации».

Также американский минфин заявил, что «запрет в отношении транспортировки сырой нефти морским путем вступает в силу 5 декабря 2022 года, в отношении морской транспортировки нефтепродуктов – 5 февраля 2023 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

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