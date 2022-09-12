российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 12 сентября 2022, 18:01 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Кадыров приготовил «сюрприз» украинским боевикам

Фото со страницы Рамзана Кадырова в соцсети «ВКонтакте»

глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 12 сентября, заявил, его бойцы приготовили «сюрприз» украинским неонацистам.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока, не буду раскрывать карты. Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований».

Грозный, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Конфликт на Украине, Политика, Россия,