глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник, 12 сентября, заявил, его бойцы приготовили «сюрприз» украинским неонацистам.

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Наши бойцы подготовили украинским бандформированиям интересный сюрприз, о котором скоро станет известно. Ну а пока, не буду раскрывать карты. Благодаря мужеству, отваге и героизму чеченских силовых отрядов, а также четко налаженному взаимодействию с союзными войсками специальная военная операция в зоне ответственности подразделений из Чеченской Республики благополучно продвигается. Я уверен, что общими усилиями мы доведем дело до полного разгрома вражеских бандформирований».

Грозный, Иван Бабурин

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