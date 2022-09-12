В России многодетным родителям могут разрешить входить в мобилизационный резерв

В Госдуму РФ в понедельник, 12 сентября, внесен законопроект, который предоставляет гражданам, имеющим на иждивении трех и более несовершеннолетних детей, возможность заключить контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, – сообщается в документе, размещенном в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым, говорится: «Законопроектом предлагается предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них есть такое желание. Сегодня такая категория граждан не может быть призвана на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления, они также не могут заключить контракт о пребывании в резерве. Хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать».

Сообщается, что поправки предлагается внести в законы «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» и «О воинской обязанности и военной службе».

Москва, Иван Бабурин

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