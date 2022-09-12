В Совфеде призвали наносить по Украине ответные болезненные удары

Сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в понедельник, 12 сентября, завил, что Украина должна почувствовать болезненность ответов России на удары вооруженных сил страны (ВСУ) по объектам инфраструктуры, – сообщают Известия.

Сообщается, что Цеков заявил следующее: «Ситуация неправильная с гуманитарной точки зрения ведения военных действий со стороны Украины, когда атакуют гражданские объекты. Надо наносить жесткие удары, которые показывают, что «вы делаете вот так, и мы так будем делать, но наш ответ будет гораздо более жестким». Они должны почувствовать болезненность наших ответов».

Отметим, что ранее сегодня глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на севере Харьковской области украинские силовики начали проводить репрессии в отношении мирного населения, что некоторым гражданским приходится скрываться.

Москва, Иван Бабурин

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