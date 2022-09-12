Украинские вооруженные формирования готовят атаку в районе Запорожской АЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в понедельник, 12 сентября, заявил, что украинские неонацисты готовят большое наступление в районе Запорожской АЭС и переправ, – сообщает телеканала «Россия».

В эфире телеканала Рогов сказал: «Киев готовит большое наступление в районе Запорожской АЭС, перебрасывая в район ракетное вооружение и артиллерию».

Ранее сегодня ресурс 5-tv.ru сообщил, что Владимир Рогов также призвал признать СБУ и ГУР террористическими организациями.

В беседе с журналистами Рогов сказал: «Пока мы не признаем ГУР и СБУ террористическими организациями и не начнём с ними обращаться, как с террористами, а будем призывать к здравому смыслу, соблюдению правил, диалогу, никакого действенного результата не будет. Адреса, по которым принимаются решения об обстрелах мирного населения и Запорожской АЭС, прекрасно известны и там сидят люди, ответственные за военные преступления на постукраинском пространстве».

«Это как бешеная собака – ее надо просто пристрелить», – заявил член главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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