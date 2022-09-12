Председатель Генассамблеи ООН призвал к немедленному прекращению огня на Украине

Председатель 77-й сессии Генассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге в понедельник, 12 сентября, призвал к немедленному прекращению огня на Украине, – сообщает ТАСС.

Общаясь с представителями СМИ, Кёрёши сказал: «Я повторяю призыв, сделанный странами-членами Генеральной Ассамблеи, к немедленному прекращению огня, обеспечению беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи и возвращению к диалогу и дипломатии. Конфликт должен быть прекращен».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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