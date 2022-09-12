Греция обвинила Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, заявил, что Турция занимается эскалацией напряженности, ставя под сомнение суверенитет Греции над островами в Эгейском море, – сообщает Politico.

Как сообщает американское издание, Мицотакис сказал: «Турция провоцирует напряженность и изображает Грецию возможным агрессором. В мире нет никого, кто бы считал, что греческие острова представляют угрозу. Я считаю недавние заявления президента Турции неприемлемыми. Постоянные провокации со стороны турецких политиков чрезвычайно проблематичны».

Такую реакцию греческого премьера вызвало заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Греция оккупировала демилитаризованные острова в Эгейском море, – пишет Politico.

Напомним, что 8 сентября глава МИД Греции Никос Дендиас направил письма Верховному представителю Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепу Боррелю и генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в которых сообщил об угрозе серьезного конфликта с Турцией



«Турецкое руководство, по-видимому, предпочло представить будущую агрессию как уже подготовленную и, что более важно, как оправданную акцию со стороны Турции. Поведение Турции в отношении Греции должно быть осуждено всем международным сообществом», – написал Дендиас Столтенбергу и Боррелю

Афины, Иван Бабурин

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