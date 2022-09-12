В Крыму планируют начать выплаты детям российских военных, погибших в ходе СВО

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк в понедельник, 12 сентября, заявил, что на полуострове намерены ввести ежемесячные выплаты детям погибших в спецоперации на Украине военных, – сообщают СМИ.

Гоцанюк в своем Telegram-канале написал: «Министерством труда и социальной защиты Республики Крым разработан и находится на согласовании законопроект, которым детям погибших военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной гвардии России и имеющих специальное звание полиции, участников СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины предоставляется ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей».

«В регионе оказывают помощь семьям тех военных, которые не вернулись домой. В частности, выплачивается разовая материальная помощь в размере одного миллиона рублей в равных долях каждому члену семьи сотрудника Росгвардии, погибшего во время проведения специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины», – сообщил также глава правительства Крыма.

Кроме того, Юрий Гоцанюк заявил, что правительство региона «всецело поддерживает инициативу минобороны России выдавать земельные участки в Московской области, Крыму и городе Севастополе отличившимся участникам, а также ветеранам СВО на Украине».

Симферополь, Иван Бабурин

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