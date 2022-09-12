Украина направила в Вашингтон очередной запрос о поставках наступательных вооружений

Новый запрос о поставке вооружений для «поддержки наступательных действий» намерена в ближайшее время направить Украина руководству США, – сообщает в понедельник, 12 сентября, The Wall Street Journal. ​​​​​

WSJ со ссылкой на перечень из 29 наименований позиций, представленный членам Конгресса США пишет, что в украинском запросе идет речь, в том числе, о ракетах семейства ATACMS (дальность – до 300 км), 2 тыс. снарядов для РСЗО HIMARS и противокорабельных ракетах Harpoon, а также танках, беспилотниках и артиллерийских системах.

В документе отмечается, что Киев намерен использовать это оружие для боевых действий в 2023 году.

Следует также отметить, что согласно официальным данным Пентагона, с конца февраля США поставили Украине 140 артиллерийских систем и 660 тысяч снарядов и ракет к ним, следует из официальных данных.

Как сообщает Интерфакс, из США на Украину было также переброшена 41 тыс. переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, 1,4 тыс. переносных зенитных ракетных комплексов, 15 вертолетов, 38 радаров, 10,2 тыс. автоматов и пистолетов, около 63,8 млн патронов для стрелкового оружия и 18 патрульных катеров.

Отмечается также, что тяжелые транспортные самолеты, как военные, так и зафрахтованные Пентагоном, совершили 754 рейса в Европу. Задействованы были также 28 корабля, 67 железнодорожных составов и 1,5 тыс. трейлеров. Всего в Европу для Украины доставлено более 47 тыс. тонн вооружений и военной техники.

Минобороны США также сообщило, что большая часть вооружений доставлялась на аэродром польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной.

Вашингтон, Иван Бабурин

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