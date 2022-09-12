Глава Генассамблеи ООН выступил за реформирование Совета Безопасности

Председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге в понедельник, 12 сентября, заявил, что выступает за реформирование Совета Безопасности всемирной организации, – сообщают СМИ.

Общаясь с представителями СМИ, Кёрёши сказал: «Я следил за процессом обсуждения реформы в течение 20 лет, слышал все аргументы, наблюдал за всеми усилиями. Я назначу новых кураторов, попрошу начать переговоры по конкретным предложениям.

«Нам необходим расширенный, представительный и лучше реагирующий Совет Безопасности. Я буду делать все для продвижения этого процесса», – заявил председатель Генассамблеи.

Следует напомнить, что на прошедшей неделе в четверг, 8 сентября, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что власти Соединенных Штатов намерены поднять вопрос о необходимости реформирования Совбеза ООН.

«Членам ООН будет предложено прийти к компромиссу по разумным и заслуживающим доверия предложениям об увеличении числа членов Совета безопасности», – заявили в пресс-службе администрации США.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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