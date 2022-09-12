Тематические уроки по тематике СВО будут распределены в школах на весь учебный год

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по просвещению в понедельник, 12 сентября, заявил, что его ведомство распределило тематические уроки о специальной военной операции (СВО) на весь учебный год, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления в Госдуме Кравцов сказал: «Кто-то говорил, – СВО исключили. Ничего не исключили, это просто мы все, что касается содержания специальной военной операции, решили не в один урок делать, а по урокам распределить в течении всего учебного года».

Москва, Иван Бабурин

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