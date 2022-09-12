Постпред РФ при Евросоюзе: Отношения России и ЕС никогда не вернутся к «докризисному» состоянию

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов на своей последней пресс-конференции в Брюсселе перед отъездом в Москву в понедельник, 12 сентября, заявил, что отношения России и ЕС никогда не вернутся к «докризисному» состоянию и что уровень дискуссий сильно измельчал, – сообщают СМИ.

В ходе пресс-конференции Чижов сказал российским журналистам: «Наши отношения никогда не вернутся к тому состоянию, которое было до нынешнего кризиса развития. Когда-нибудь отношения предстоит восстанавливать, но тогда это будут, может быть, более прагматичные отношения, ориентированные на конкретный результат в большей степени, нежели громкие лозунги и взаимные пожелания. Я вынужден констатировать, что уровень политических дискуссий, которые здесь идут, дискурса – он сильно измельчал».

На пресс-конференции в понедельник, 12 сентября, Владимир Чижов заявил, что в ближайшее время покинет Брюссель.

«Я уезжаю в скором времени, срок моей командировки подошел к концу. Мне уже неуютно выступать в качестве живого монумента стратегическому партнерству России и ЕС», – сказал на пресс-конференции российский постпред при ЕС.

Брюссель, Иван Бабурин

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