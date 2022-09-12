Подавляющее большинство турок хотят в ЕС

Заместитель главы МИД Турции, ответственный за связи с ЕС, Фарук Каймакджи в понедельник, 12 сентября, заявил, что идея вступления Турции в ЕС очень популярна среди жителей страны, – сообщает турецкая газета «Сабах»

Каймакджи, комментируя результаты опроса, который провел в твиттере представитель генерального директората по коммуникации Европейской комиссии Том Мойлан, привел следующие цифры: «Около 79% жителей Турции хотят членства в ЕС».

Опрос, проведенный чиновником из Еврокомиссии, назывался «Кто больше всего хочет в ЕС», и Турции в списке возможных кандидатов не оказалось.

В ответ на комментарий турецкого представителя МИД, Мойлан поблагодарил его за статистику и заявил, что отсутствие Турции в опросе было «явным упущением».

Следует отметить, что Турция подавала заявку на членство в ЕС еще в 1987 году, однако получила статус кандидата лишь в 1999 году. С того момента переговоры регулярно приостанавливались и откладывались по различным политическим причинам.

Анкара, Иван Бабурин

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