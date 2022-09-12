Дипломат назвал единственный способ решения проблемы «невыдачи» виз американской стороной российской делегации для участия в Генассамблее ООН

Глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко в понедельник, 12 сентября, заявил, что в связи с тем, что делегация России до сих пор не получила визы США для участия в мероприятиях сессии Генассамблеи ООН, единственным способом решения проблемы невыдачи виз США является запуск генсеком ООН Антониу Гутеррешем процедуры арбитража, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления на заседании комитета ООН по сношениям со страной пребывания Леонидченко сказал: «Уже очевидно, что единственный вариант реального решения проблем с систематическим сознательным невыполнением США своих международно-правовых обязательств – это незамедлительный запуск генеральным секретарем арбитражной процедуры, предусмотренной разделом 21 соглашения о центральных учреждениях. Все остальное будет лишь имитацией урегулирования проблем на фоне продолжения стремительной деградации ситуации».

«Нужно положить конец неисполнению США своих обязательств как страны, принимающей штаб-квартиру ООН. Вашингтон не должен убеждаться в своей полной безнаказанности и возможности и дальше нарушать свои обязательства по соглашению о принимающей стороне. США сознательно злоупотребляют положением государства, принимающего на своей территории всемирную организацию, и используют выдачу виз в политических целях как некий рычаг или фильтр, решая, какие делегации будут допущены на ооновскую площадку, а какие нет. Едва ли это соответствует целям и принципам устава всемирной организации, – заявил российский дипломат.

Неделя высокого уровня сессии Генассамблеи пройдет 20-26 сентября в Нью-Йорке в штаб-квартире ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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